Palermo, l'asfalto di viale Michelangelo è precario

Da quando sono finiti i lavori della metrò nella parte alta di viale Michelangelo nelle due corsie il manto stradale è in una situazione precaria, molto pericoloso per i motori, le macchine fanno le gimkane per evitare le buche, per non parlare che si distruggono le sospensioni e i copertoni, negli ultimi anni la situazione è peggiorata ,non fanno altro che tappare le buche ma si riaprono di nuovo ,chiedo un intervento a nome di tutti i cittadini al livello del manto stadale

