Attacco a Londra, morto un tredicenne

Indagini

Era fra i 5 feriti alla stazione della metropolitana

E’ morto uno dei 5 feriti nell’attacco all’arma bianca compiuto stamattina con una katana in una stazione della metropolitana alla periferia di Londra. Si tratta di un ragazzo di appena 13 anni, come reso noto dalla polizia britannica in un aggiornamento. Il 36enne arrestato per l’aggressione, forse uno squilibrato, è ora accusato di omicidio, oltre che di tentato omicidio plurimo.

