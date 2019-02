Da Sciacca un aiuto per Chiara Calasanzio e gli ospiti dell’Oasi Ohana: i pelosi di Chiara.

Quello di oggi, non deve apparire come un evento straordinario o eccezionale, Ma un piccolo e tangibile gesto di supporto e sostegno per questa giovane e di rispetto verso tutti i cani che ospita.

"Quando - dice il deputato regionale Michele Catanzaro - insieme al sindaco del Comune Di Sciacca Terme Francesca Valenti, siamo venuti a conoscenza della richiesta di aiuto di Chiara e dei suoi amici a 4 zampe, è scattato il desiderio di poter essere utile, di poter aiutare Chiara e i suoi 70 ospiti della sua oasi protetta nel comune di Santa Margherita di Belice alcuni di questi malati e dimenticati dopo la strage di Sciacca. Non ho promesso nulla, non sono solito fare promesse, ma mi sono messo in azione. E' questo quello che dovrebbe fare un rappresentante del territorio, essere attento, essere sensibile alle esigenze delle persone che ascolta e provare con ogni mezzo a risolvere i problemi. Molto spesso, magari non si riesce, ma questa volta siamo riusciti a dare a Chiara un piccola mano per accudire i suoi ospiti".