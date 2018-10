Caso "Diciotti", irrompe il premier «Non è stata violata nessuna legge»

«Sulla "Diciotti" per quanto mi riguarda non è stata violata nessuna legge: c'è un’indagine, verificheremo. Alla fine tornerò qui e vedremo. Non voglio interferire con l’indagine in corso ma con argomenti specifici potrei dimostrarle che non è stata violata nessuna legge»: lo ha detto stamattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa estera.

Com'è noto, per lo stop per alcuni giorni in agosto nel porto di Catania della nave della Guardia costiera, il ministro degli Interni Matteo Salvini è stato per indagato di sequestro di persona poiché avrebbe impedito lo sbarco di migranti a bordo. Dell'inchiesta, dopo che il Tribunale dei ministri di Palermo si è dichiarato incompetente a trattarla, è ora titolare la Procura di Catania, che potrebbe modificare le contestazioni fatte a Salvini e anche indicare la strada dell’archiviazione al Tribunale dei ministri del capoluogo etneo.