Crollo ponte:Fedriga,pronti a intervento

TRIESTE, 14 AGO - "Una tragedia che sconvolge, il primo pensiero alle famiglie di chi ha perso la vita e la vicinanza ai soccorritori al lavoro in queste ore: il Friuli Venezia Giulia è pronto a fare la sua parte". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a seguito del crollo di parte del viadotto Morandi sull'autostrada A10. Fedriga - spiega la Regione Fvg - ha sentito il governatore della Liguria, Giovanni Toti, e ha voluto testimoniare la vicinanza, assicurando la massima collaborazione. Il vicegovernatore del Fvg con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, è inoltre in contatto diretto con il Capo Dipartimento della Protezione civile: "Stiamo seguendo l'evolversi della situazione - ha detto Riccardi - e i volontari del Friuli Venezia Giulia sono pronti a dare il loro contributo in caso di bisogno".(ANSA).