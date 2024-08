Atletica: il tunisino Jhinaoui dai Giochi di Parigi a stella del Trofeo del Mare dell’8 settembre ad Aspra

Sport

La suggestiva frazione marinara di Bagheria anche quest'anno vedrà in azione il meglio del fondo. Il prof. Tommaso Ticali: "Questo evento non è solo una competizione sportiva ma anche un mezzo per promuovere il nostro territorio"

Dai Giochi di Parigi al Trofeo del Mare di Aspra. Il campione tunisino Mohamed Amin Jhinaoui vincitore nel 2023 del Trofeo del Mare ritornato a disputarsi ad Aspra la suggestiva frazione marina di Bagheria, dopo aver sfiorato il podio nella finale dei 3000 siepi ai Giochi di Parigi chiudendo al 4° posto in 8’07″19, nuovo record nazionale tunisino, sarà l’atleta da battere domenica 8 settembre nell’11ª edizione della podistica organizzata dal prof. Tommaso Ticali, ex mezzofondista azzurro.

Il ritorno di Mohamed Amin Jhinaoui accende i riflettori su un evento che anche quest’anno si preannuncia di altissimo livello tecnico, grazie alla partecipazione di atleti di caratura mondiale. Un ruolo fondamentale in questo sviluppo lo ha avuto Giuseppe Giambrone, ex allievo del prof. Tommaso Ticali ora allenatore di livello internazionale, che ha voluto fare un regalo speciale riportando a Bagheria Mohamed Amin Jhinaoui, vincitore della scorsa edizione.

E Giuseppe Giambrone che ai Giochi di Parigi faceva parte delle delegazione del Burundi, ha già assicurato la presenza ad Aspra di due stelle del fondo giovanile italiano che si allenano al Tuscany Camp ideato dal tecnico palermitano a san Rocco a Pilli in provincia di Siena: i fratelli Simone Vittore e Federica Borromini talenti originari di Caltavuturo.

Simone Vittore Borromini ad Aspra andrà a caccia del record italiano allievi sui 10 km dopo essere salito quest’anno sul podio agli Europei U. 18, bronzo sui 3000 piani in 8’09″01 avvicinando il record italiano di 8’03″71 dell’attuale presidente Fidal Stefano Mei. Federica Borromini campionessa italiana sui 6 km punta a salire sul podio della gara femminile dove tra le favorite ci sarà l’azzurra Michela Cesarò che si allena con lei al Tuscany Camp con Giuseppe Giambrone.

Michela Cesarò è una figlia d’arte, con entrambi i genitori podisti: il papà Antonio, siciliano trapiantato a Torino che ha allenato la tricolore di cross Silvia La Barbera, e la mamma Daniela Musso. Dal 2023 Michela si è trasferita al Tuscany Camp sotto la guida di Giuseppe Giambrone.

Una gara femminile che si annuncia dagli alti toni agonistici con attesa per la fondista-medico Federica Cernigliaro, allieva alla Polisportiva Atletica Bagheria del prof. Tommaso Ticali, seconda al Trofeo del Mare 2022 dietro ad Anna Incerti, dopo la maternità è tornata alle gare e ha già vinto tre gare del calendario nazionale.

Al suo fianco la compagna di squadra e di allenamenti Claudia Licciardi, fondista emergente del panorama siciliano vanta personali su strada di 39’18” sui 10 km e di 1h26′ nella mezza maratona.

Nei prossimi giorni le “starting list” delle due gare verranno completate e al maschile oltre alla già certa presenza di Mohamed Amin Jhinaoui e Simone Vittore Simone, si sono aggiunte quelle dei due formidabili fondisti palermitani allievi del prof. Ticali: Alessio Terrasi vincitore di due edizioni del Trofeo del Mare, campione italiano in carica della 50 km bissando il titolo del 2023 e tricolore di maratona nel 2018 e Vincenzo Agnello che vanta un personale di 1h03’22 nella mezza maratona.

“Il ritorno del Trofeo del Mare nella frazione di Aspra – sottolinea il prof. Tommaso Ticali – per il 2° anno rappresenta un momento di grande significato per la comunità locale. Dopo 5 anni, questo evento sportivo è di nuovo nel luogo in cui ha avuto origine, evidenziando la profonda connessione tra la manifestazione e la sua storia. L’8 settembre, l’11ª edizione del Trofeo del Mare, Trofeo Equilibra sarà valida anche come 7ª prova del Gp Sicilia“.

“Questo evento – continua il prof. Ticali – non è solo una competizione sportiva ma anche un mezzo per promuovere il territorio locale. Gli atleti e i loro familiari avranno l’opportunità di esplorare le famose ville di Bagheria, il che potrebbe stimolare il turismo locale, riempiendo gli alberghi e i ristoranti della zona. Bagheria è nota per la sua storia e per essere la “città delle ville”, con numerose residenze storiche di stile barocco, molte delle quali sono state dimora di personaggi illustri come il matematico Giuseppe Bagnera, il pittore Renato Guttuso, il poeta Ignazio Buttitta e tanti altri. Inoltre, la città offre la possibilità di esplorare la riserva naturale di “Monte Cofano”. Dal punto di vista sportivo, Bagheria ha una connessione speciale con il vice campione del mondo di maratona Massimo Vincenzo Modica e Anna Incerti, una campionessa plurimedagliata dell’atletica siciliana che ha vinto anche i campionati europei nella maratona”.

