Pallamano: torna la Serie A Gold e l’Albatro ospita Bolzano. Erice a caccia dell’impresa in European Cup

Sport

Sabato al PalaCorso sfida delicata per i siracusani. Le ragazze trapanesi dopo il ko in Polonia hanno voglia di riscatto. A Silver maschile: sfide interne per Th Mascalucia e Haenna. B maschile: tiene banco Girgenti-Aretusa

La Serie A Gold di pallamano maschile riprende sabato dopo la sosta che ha visto l’Italia grande protagonista nelle qualificazioni per gli Europei 2026. Il sette del c.t. Trillini ha infatti perso 31-30 sul campo della Spagna bronzo olimpico e a Fasano è invece riuscita nell’impresa di battere la Serbia 31-30 per la prima volta nella storia delle qualificazioni europee, ribaltando il trend che nel 2009 aveva visto i balcanici imporsi 34-31 e 48-24 tra andata e ritorno.

Gianluca Vinci (nella foto) e Juan Pauloni dell’Albatro Siracusa, tra i migliori marcatori della Serie A Gold con 50 reti ciascuno

Gli azzurri tornano così carichi nelle squadre di appartenenza e sabato nelle 12ª giornata di andata tiene banco la sfida in programma alle 16 al PalaCorso di Siracusa (arbitri Campailla e Rucco) con l’Albatro che ospiterà il Bolzano. Il sette aretuseo occupa il 4° posto (prime quattro ai play off scudetto) con 16 punti a 2 punti dal Sassari capolista e Bolzano 5° con 14 punti. “È una squadra difficile da affrontare – spiega Mateo Garralda, tecnico spagnolo dell’Albatro – sono forti nell’uno contro uno in attacco e hanno una buona capacità di tiro dagli 8 e 9 metri. Anche in difesa, grazie alla capacità di variare spesso lo schema, sono difficili da superare. Noi dovremo difendere forte e da qui costruire le nostre possibilità di vittoria”.

Vincenzo Florio bomber dell’Haenna

SERIE A SILVER MASCHILE. Torna in campo anche la A Silver e per le due siciliane sono in programma due impegni casalinghi. Il Th Mascalucia di Massimo Randis ospiterà il Carpi (alle 17; Manuele e Pollaci) in piena corsa per i play off promozione ai quali punta anche l’Haenna che sabato (18,30; Bocchieri e Scavone) riceverà il Sassari. Sarà la sfida dei bomber del torneo, i sardi schierano il leader Gomes De Sousa (56 reti) e l’Haenna ha tra le sue file il giovane Vincenzo Florio terzo con 45 reti.

Sergio Vilageliu, tecnico spagnolo della Pallamano Aretusa di Serie B maschile

SERIE B MASCHILE. Il Girgenti di Lillo Gelo, tre partite, 3 vittorie, domenica per la 5ª di andata avrà un importate test casalingo ospitando (17; D’Annibale e Scavone) l’Aretusa di Sergio Vilageliu che ha gli stessi e punti e le stesse partite giocate. Sabato la capolista Il Giovinetto Petrosino aprirà la giornata ospitando (17; Palermo e Danubio) il Cus Palermo B e alle 16 (Manzella e Giallongo) si giocherà Sport Club Scicli-Beach Team Messina.Intanto domani è in programma il posticipo Avola-Albatro (18,30; Manuele e Micciulla) e la quinta giornata verrà completato domenica con Pgs Villaurea-Marsala (18; Sardisco e Romana) e Scicli Social Club-Cu Palermo A (16; Castagnino e Manuele).

Una formazione dell’Handball Erice

EUROPEAN CUP: IN CAMPO L’ERICE. Dopo la sconfitta in Polonia nell’andata di European Cup contro il Gniezno (30-18), l’Handball Erice prova a ribaltare la sfida nella gara di ritorno prevista alle 18 al PalaCardella.

Ignacio Aniz Legarra Iñaki, tecnico spagnolo dell’Handball Erice