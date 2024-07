Vulcano: piccoli volontari ripuliscono la spiaggia

Ambiente

Ieri nella splendida cornice della spiaggia delle acque calde presso l’isola di Vulcano si è svolta la prima giornata della terza edizione del progetto “Bimbi felici spiagge pulite“, progetto nato in collaborazione con l’associazione APS ”La fucina di Efesto” e la Pro Loco. Ci scrive l’insegnante Roberta Valeria Aiello.Ogni anno finiscono nei nostri mari e sulle nostre belle spiagge tonnellate di rifiuti con danni incalcolabili per il delicato ecosistema marino.Grazie all’intervento di mini volontarie e mini volontari che ogni anno partecipano a “Bimbi felici spiagge pulite“ le giornate di educazione ambientale che dedichiamo alla lotta contro i rifiuti malgestiti e incivilmente abbandonati, riusciamo a tenere alta l’attenzione su questa grave emergenza ambientale.La pulizia delle spiagge è un’importante iniziativa per proteggere le nostre spiagge e l’ambiente marino. Tenere le spiagge pulite ha un impatto significativo sulla conservazione della biodiversità, sulla prevenzione dell’inquinamento marino e sull’economia locale.Come ogni anno focalizziamo L’attenzione sui bambini perché loro saranno gli uomini del futuro.La nostra prima giornata del 2024 è stata molto proficua in termini di raccolta e come sempre i nostri bambini sono stati ricompensati per il loro lavoro da un buon gelato e da fresche spremute di frutta. Ringrazio l’hotel Eros, la Nautica Est e l’Hotel Rojas.Il prossimo appuntamento sarà il 20 agosto nella Spiaggia Delle Sabbie Nere vi aspettiamo numerosi.

