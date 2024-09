Agrigento, al via “ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori” per valorizzare i 14 Parchi archeologici siciliani

EVENTI

L'iniziativa è promossa e organizzata dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana

Con l’obiettivo di valorizzare le quattordici aree diffuse dei Parchi Archeologici dell’intero territorio siciliano, si apre questa mattina, nella Città dei templi, una “quattro giorni” dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione delle Aree archeologiche siciliane. Si tratta di “Archeo Experience nell’Isola dei Tesori”, un evento in programma fino a domenica 29 settembre, nel Parco della Valle dei Templi, nel Museo Archeologico “Griffo”, nel Teatro “Pirandello” e in altri dodici siti del centro storico alcuni di pertinenza della Chiesa.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Agrigento, è promossa e organizzata dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana e coinvolge amministratori degli enti locali, operatori turistici e culturali, associazioni professionali e di promozione sociale, studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Proprio per queste ultime nella mattinata di oggi al teatro Pirandello verrà focalizzata l’attenzione sulla conoscenza dei Parchi archeologici e sull’educazione al patrimonio con la partecipazione anche di alcuni divulgatori-testimonial come Syusy Blady, Patrizio Roversi e il geologo Mario Tozzi. Contestualmente, nella piccola e suggestiva chiesa di Santa Sofia, atrio del Comune di Agrigento, prenderà il via “Mytos. Miti e storie di Sicilia” nel quale i parchi archeologici siciliani verranno raccontati attraverso una selezione di video immersivi in realtà virtuale. Altre proiezioni sono previste presso la sala multimediale al tempio di Zeus sulla ricostruzione in 3D del tempio di Giove Olimpico.

Nei siti del centro storico invece sono previste assemblee e riunioni delle varie organizzazioni regionali legate al turismo culturale mentre un’interessante confronto con i Parchi e i musei statali, i piccoli Comuni e l’Università avverrà sulla governance e sui processi da attuare a beneficio dei territori e dei siti culturali. In programma anche educational, Laboratori di Archeologia Sperimentale presso il Telamone, visite guidate e l’iniziativa “Parchi siciliani, l’offerta culturale in mostra” presso l’atrio del Comune con stand dei 14 parchi archeologici siciliani: Catania e Valle dell’Aci, Gela, Himera, Solunto e Iato, Isole Eolie, Kamarina e Cava d’Ispica, Leontinoi e Megara, Lilibeo-Marsala, Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Naxos e Taormina, Segesta, Selinunte, Cave di Cusa e pantelleria, Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai, Tindari, valle dei templi Agrigento.