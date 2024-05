Schlein, ‘la destra contro i diritti Lgbtq+ in Europa, vergogna’

agenzia

'Parlano di famiglia tradizionale e solo in pochi ce l'hanno'

ALGHERO, 19 MAG – “Non c’e una sola famiglia tradizionale di cui loro tanto parlano e che pochi di loro hanno. Esistono molti tipi di famiglie. E loro non vogliono riconoscere. E non hanno votato a favore dei diritti Lgbtq+, vergogna”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ad Alghero, tappa elettorale a sostegno del candidato sindaco Raimondo Cacciotto, a proposito della mancata firma dell’Italia alla dichiarazione per la promozione di politiche europee a favore delle comunità Lgbtq+, presentata dalla presidenza belga ai 27 Paesi membri dell’Ue.

