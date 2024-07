Comiso, streaming in Consiglio comunale: il regolamento approda in aula

Politica

Il segretario cittadino del Pd Gaetano Scollo: "La nostra richiesta finalmente sarà discussa. Un passo significativo verso una maggiore trasparenza"

“Nella seduta convocata per oggi verrà finalmente discusso il regolamento per lo streaming delle sedute consiliari, una proposta che il nostro partito, insieme a tutti i gruppi d’opposizione, ha avanzato e sollecitato con determinazione da gran tempo”. Lo dice il segretario cittadino dei democratici, Gaetano Scollo, il quale aggiunge: “In particolare, il Pd ha contribuito alla stesura della primissima versione del regolamento, depositata già lo scorso 20 gennaio. L’introduzione dello streaming rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini alla vita politica del nostro Comune. Questo regolamento permetterà ai cittadini di seguire in diretta i lavori del Consiglio comunale”.