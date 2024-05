Don Luigi Ciotti a Ispica per incontrare istituzioni, comunità, associazioni e cittadini

Attualità

L'appuntamento è in programma venerdì sera organizzato dal coordinamento provinciale di Libera Ragusa

Venerdì sera, verso le 19,30, don Luigi Ciotti sarà a Ispica per incontrare istituzioni, comunità, associazioni e cittadini. Ad organizzare l’evento è il coordinamento provinciale di Libera Ragusa insieme alla rete associativa cittadina “Mosaico delle corresponsabilità”. Sarà una occasione per riflettere insieme nei confronti della nuova avanzata delle mafie, che, come rivela la relazione semestrale della Dia, a motivo dei tanti interessi economici in gioco, pone grande attenzione anche sui territori della Sicilia sud orientale. La serata segnerà un primo passo verso il 21 marzo 2025 a Trapani, 30a giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un nuovo appuntamento per ribadire, da una parte, il nostro “NO” alle mafie, ai fascismi, alla guerra, alla corruzione, e ad ogni tipo di cultura mafiogena, dall’altra, il nostro “SI” ad una società democratica, attenta nei confronti dei più deboli ed inclusiva.

