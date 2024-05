Il Comune di Ragusa presenta le novità del cartellone estivo 2024, cancellato l’Addio all’estate a Marina

Attualità

Il sindaco Cassì: "Formula obsoleta. Non aveva più senso mantenerla"

Tiromancino, Pfm, nuovi festival, grandi conferme ma anche la cancellazione definitiva dell’Addio all’Estate. Queste le novità in vista dell’Estate 2024 annunciate questa mattina a Palazzo dell’Aquila dal sindaco Peppe Cassì. Ad affiancarlo, l’assessore Simone Digrandi e gli esperti nominati dal primo cittadino in materia culturale, ovvero l’ex assessore Clorinda Arezzo, e in materia turistica, Ignazio Ottaviano. Circa 400mila euro i fondi utilizzati per dar vita al calendario completo.