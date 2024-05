Modica, le tappe della chiusura dell’inchiesta diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Nino Baglieri

Attualità

Gli appuntamenti sono in programma dal 2 al 6 maggio

Il Vescovo di Noto, la Famiglia Salesiana di Sicilia e l’Istituto Secolare dei “Volontari con Don Bosco” (Cdb) invitano i fedeli ai vari eventi che si susseguiranno dal 2 al 6 maggio a Modica in occasione della chiusura dell’Inchiesta diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Nino Baglieri.

Il 5 maggio è data cara a Nino: il 5 maggio 1951 fu battezzato (ad appena 4 giorni dalla nascita) e il 5 maggio del 1968 festeggiò il suo diciassettesimo compleanno, al mare con gli amici, il giorno prima di cadere dal ponteggio su cui stava lavorando, restando tetraplegico.

Ora – 5 maggio 2024 – si chiude il percorso dell’Inchiesta diocesana. Per usare un’immagine plastica, si potrebbe pensare al percorso di una Causa dei santi come a un grande mosaico.La realizzazione di un mosaico richiede tempo e un po’ di fatica: mettere insieme le tantissime tessere è una bella impresa, ma se ognuno dei partecipanti fa la propria parte (ha una propria valenza anche la tessera in apparenza più insignificante) si riesce a completare l’immagine d’insieme.

I primi passi vi furono, in tal senso, a soli 5 anni dal “Dies Natalis” di Nino – il 3 marzo 2012 con la presentazione della richiesta ufficiale o “Supplex Libellus” –, mentre l’Inchiesta diocesana fu aperta ufficialmente il 2 marzo 2014 nella Cattedrale di Noto (Siracusa). Nino divenne così “Servo di Dio”. In poco più di un decennio il Tribunale Nominato dal Vescovo e – a supportarlo con compiti specifici – i Censori Teologi e la Commissione storica hanno lavorato alacremente.

La Commissione Storica, in particolare, ha ricercato, raccolto, studiato e presentato le tante fonti documentali afferenti alla Causa: i documenti personali di Nino (civili, religiosi, medici, ecc.); Scritti – editi e non – del Servo di Dio (come le Lettere e i fondamentali Quaderni-Diario boccascritti); scritti significativi al Servo di Dio e soprattutto Scritti sul Servo di Dio (dai libri agli articoli, dai resoconti di grazie a tante attestazioni del bene fatto da Nino e di iniziative in suo onore). La Commissione storica ha consegnato al Tribunale plichi con oltre quindicimila pagine di scritti, oltre a una Relazione che illustra il lavoro svolto, valuta le fonti e presenta una prima Biografia critica del Servo di Dio.

Il Tribunale ha focalizzato la sua attenzione sull’ascolto, sotto giuramento, di oltre 100 testimoni: familiari, amici (compresi quelli di Nino adolescente) e conoscenti. Essi hanno riferito con precisione fatti, eventi, parole ed esperienze vissute con Nino.

Nei prossimi giorni gli eventi in cantiere sono diversi e ognuno intende dare un diverso messaggio, ma con lo stesso fine: tutti siamo chiamati alla santità nel “qui e ora” della storia.

Si inizia il 2 maggio alle 20.00 al Teatro Garibaldi con il musical “Sulle Ali dell’Amore” a cura del C.G.S. (Cinecircolo Giovanile Salesiano) Life di Biancavilla: un modo diverso di presentare la storia di Nino.

Il 3 maggio, nella mattinata, sarà proiettato il film su Nino Baglieri nelle varie istituzioni scolastiche che hanno aderito all’iniziativa. Nel pomeriggio alle ore 16.00 è previsto presso la Sala Triberio del Palazzo della Cultura un seminario giornalistico (aperto a tutti) che tratterà il tema: “La Croce e la Luce, il caso del Servo di Dio Nino Baglieri”.

Sabato 4 maggio alle 20.00 – con partenza dall’Oratorio Salesiano di Via Don Bosco, 21 (Modica Alta) – meditazioni tratte dagli scritti di Nino saranno presentate “sui luoghi di Nino” (casa natia, Ospedale San Martino, luogo della caduta…): anima il Postulatore Generale delle Cause dei Santi della Famiglia Salesiana da don Pierluigi Cameroni SDB.

Domenica 5 maggio alle ore 18.00 nella chiesa madre di San Pietro (Modica Bassa) è prevista la solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Noto mons. Salvatore Rumeo, al termine della quale ci sarà il “rito di chiusura” dell’Inchiesta diocesana.