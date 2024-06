Parco degli iblei, un iter lungo 12 anni: “Serve una soluzione condivisa”

Attualità

Le valutazioni dei Cinque Stelle dopo l'audizione odierna in commissione Ambiente all'Ars

“Per il Parco nazionale degli Iblei serve una soluzione condivisa, senza assolutamente interrompere l’iter istitutivo in corso da dodici anni”. Così i deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo (nella foto) e Carlo Gilistro, al termine dell’audizione in commissione Ambiente dedicata al tema del Parco degli Iblei.

All’incontro hanno partecipato una decina dei 27 sindaci delle province di Catania, Siracusa e Ragusa interessati dalla perimetrazione del Parco. “Una partecipazione così ridotta non ci ha permesso di avere un quadro esaustivo del sentiment diffuso sui territori verso l’istituzione del Parco. Questo modo di operare, purtroppo, ci fa perdere di vista il principio di continuità amministrativa: ad ogni elezione, cambia indirizzo e alcuni pensano di poter rimettere in discussione un iter lungo e oltremodo dibattuto”, analizzano i due esponenti Cinque Stelle.

“Abbiamo riscontrato alcune posizioni contrarie, per paura che il Parco possa ingessare il territorio. Molti altri sindaci, invece, si sono mostrati più aperti e positivi e chiedono di partecipare al progetto decisionale. Comprendiamo la loro posizione – dicono Campo e Gilistro – e abbiamo apprezzato la lettura dell’assessore Pagana che ha definito il Parco un’occasione per tutelare il territorio da incendi e speculazioni”.