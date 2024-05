Ragusa, rapina e tentata estorsione ai danni di un giovane: due condanne e un’assoluzione

Cronaca

Alla vittima sottratto il cellulare e causate ferite giudicate guaribili in 15 giorni

È finito con due condanne ed una assoluzione il processo per rapina e tentata estorsione avvenuta a Ragusa il 27 dicembre del 2022; secondo la ricostruzione dell’accusa – le indagini sono state coordinate dalla Procura di Ragusa e svolte dalla polizia di Stato – gli imputati avevano rapinato un giovane sottraendogli un telefono cellulare e causandogli ferite giudicate guaribili in 15 giorni, chiedendo in cambio soldi a loro dire dovuti per una partita di droga non pagata. Il Tribunale collegiale presieduto dal giudice Elio Manenti (a latere Maria Rabini e Gemma Occhipinti) ha condannato un trentaduenne, nato a Vercelli ma residente a Ragusa, alla pena di 6 anni e sei mesi per rapina e tentata estorsione e a 6 anni e quattro mesi un secondo imputato, un albanese di 26 anni, per gli stessi reati. Assolto il terzo imputato, un avolese di 30 anni, difeso dall’avvocato Simona Cultrera. Gli altri due imputati sono stati difesi dagli avvocati Alessandro Agnello e Fabrizio Cavallo. Il pm Silvia Giarrizzo aveva chiesto 11 anni e tre mesi per il piemontese e 10 anni, 11 mesi e 10 giorni per l’albanese. Assoluzione per il terzo imputato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA