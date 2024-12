Vittoria, un altro furto con spaccata. Stavolta in via G.B. Iacono

Cronaca

Prodotti molti più danni rispetto a quanto effettivamente è stato portato via

Ancora un furto con spaccata a Vittoria. E’ avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, in un centro estetico di via G.B. Iacono, a poche centinaia di metri dalla Fiera Emaia e dalla sede della compagnia dei carabinieri. Anche in questo caso i ladri hanno portato via solo qualche spicciolo dalla cassa, producendo certamente molti più danni rispetto al valore stesso della refurtiva. Episodio analogo la notte tra il 25 e il 26. Erano circa le 5 del mattino quando qualcuno ha spaccato una delle vetrine del negozio di abbigliamento di via Matteotti e ha rubato il denaro, pochi spiccioli, contenuti nel registratore di cassa. Ignorati, invece, i capi di abbigliamento e gli accessori in vendita.

