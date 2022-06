Lentini, sfonda una vetrata per rubare e si ferisce gravemente: arrestato 34enne

I carabinieri della stazione di Lentini e di Villasmundo hanno arrestato un pregiudicato 34enne del luogo per tentato furto aggravato. L’uomo, nel corso della notte, armatosi di un blocchetto in cemento, dopo aver forzato la saracinesca di un esercizio commerciale in pieno centro urbano, sfondava la vetrata del negozio per rubare un impianto stereo e il denaro contante nella cassa. Sfortunatamente per lui, però un pezzo di vetro lo feriva gravemente a una gamba facendogli quasi perdere i sensi per la copiosa fuoriuscita di sangue e pertanto veniva soccorso dai sanitari del 118 che lo conducevano al pronto soccorso per le cure del caso. L’uomo è ora ai domiciliari in attesa del rito per direttissima come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.

