Scontri all’Euganeo, funzionari di Polizia propongono il Daspo permanente

Calcio e disordini

«Proponiamo che per soggetti irredimibili e con più precedenti violenti si adotti il Daspo permanente. Il calcio, e lo sport in generale, sono valori di unione, passione e rispetto reciproco, che vanno preservati da ogni forma di violenza. Gli scontri e gli atti di violenza non solo mettono a rischio l’incolumità di tifosi, giocatori e ufficiali, ma deturpano lo spirito stesso dello sport». Così in una nota Enzo Letizia, segretario dell’associazione nazionale funzionari di polizia in merito agli episodi durante la partita di calcio Padova-Catania di martedì scorso, dove si sono registrati gravi scontri tra tifosi e forze di polizia e a cui hanno preso parte anche tre persone che furono coinvolte negli incidenti del 2007 in cui morì l’ispettore Raciti.«È assolutamente necessario – prosegue Letizia – che le società di calcio s’impegnino come nel recente passato contro i violenti, senza tentennamenti o peggio attraverso connivenze con gli ultras violenti che non possono non conoscere. È essenziale che tutti gli attori coinvolti, dalle società sportive ai tifosi, collaborino attivamente per garantire che lo sport rimanga un momento di aggregazione pacifica e di festa. Al riguardo è veramente difficile capire il motivo per cui una società di calcio, il Sora, abbia espresso solidarietà nei confronti tifosi della medesima squadra per cui è stato avviato il procedimento amministrativo del Daspo. La sicurezza negli stadi e negli eventi sportivi è una priorità assoluta. La recrudescenza degli episodi di violenza che stanno caratterizzando in modo diffuso i campionati, sono un segnale d’allarme assai serio».

