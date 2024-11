Calcio: Parlamento approva odg contro aggressioni agli arbitri

agenzia

Presidente Aia Pacifici: "Contrasto alla violenza é prioritario"

ROMA, 14 NOV – La Camera dei Deputati ha approvato all’umanità un ordine del giorno, presentato dall’on. Antony Barbagallo e firmato da numerosi altri parlamentari, che intende tutelare gli arbitri di calcio dalle aggressioni. Il documento, scrive l’Aia, è stato inserito nel decreto che conteneva le misure per il contrasto alle aggressioni nei confronti del personale sanitario. “Anche gli episodi di violenza nel corso delle manifestazioni sportive sono in costante aumento – si legge nel testo approvato – tra questi, assumono particolare rilievo gli atti commessi in danno di arbitri e di altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara”. L’ordine del giorno impegna il Governo “nell’ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare misure volte a prevedere tutele per gli arbitri e per gli altri soggetti chiamati a svolgere un ruolo nel contesto della direzione di gara, nonché ad adottare iniziative formative, ed educative, per prevenire e contrastare tali forme di violenza”. “Siamo soddisfatti di questo passaggio parlamentare, per il quale ringraziamo tutti coloro che vi hanno partecipato – ha detto il presidente dell’Aia Carlo Pacifici – Il contrasto alla violenza sugli arbitri è sempre stato per noi una priorità. Le aggressioni ai direttori di gara sono un problema per il sistema calcio e per questo devono essere al centro di una profonda riflessione da parte di tutti. Contrastare la violenza sugli arbitri significa quindi difendere il calcio”. Il Governo, dopo aver accolto il documento, dovrà ora adottare i provvedimenti necessari. “Si tratta di un fenomeno che rende necessario e urgente l’intervento del Governo e del Parlamento – ha detto Barbagallo – serve intervenire subito, non c’é più tempo da perdere”.

