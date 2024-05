Calcio: Roma; per Smalling solo risentimento all’adduttore

agenzia

Centrale inglese out col Napoli, Lukaku lavora ancora a parte

ROMA, 27 APR – Solo un risentimento muscolare all’adduttore destro per Smalling. Gli accertamenti hanno escluso lesioni dopo che il difensore era stato costretto a uscire contro l’Udinese a pochi minuti dalla fine. Il centrale giallorosso non partirà con la squadra per Napoli che ha svolto oggi lavoro a parte rispetto al resto della squadra. Anche per Romelu Lukaku lavoro personalizzato con l’obiettivo di essere a disposizione contro il Bayer Leverkusen.

