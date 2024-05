Euro 2024: c’è Ilicic nella pre-lista della Slovenia

agenzia

Il ct Kek non rinuncia al talento dell'ex atalantino

ROMA, 21 MAG – Il ct della Slovenia, Matjaz Kek, ha diffuso una lista di 30 nomi per le pre convocazioni di Euro 2024, che comprende l’ex atalantino Josip Ilicic, che ora gioca nel Maribor, e alcuni giocatori della serie A, come Bijol e Lovric dell’Udinese, e della serie B, vedi Stojanovic della Samp, Kurtic del Sudtirol e Mlakar del Pisa. La Slovenia è inserita nel girone C con Inghilterra, Danimarca e Serbia. Portieri: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel Nicosia), Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpia Lubiana). difensori: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blazic (Lech Poznan), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkusic (Sochi), Erik Janza (Gornik Zabrze), Zan Karnicnik (Celje), Petar Stojanovic (Sampdoria), Zan Zaletel (Viborg). centrocampisti: Timi Maks Elsnik (Olimpia Lubiana), Adam Gnezda-Cerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Sturm Graz), Jasmin Kurtic (Sudtirol), Sandi Lovric (Udinese), Benjamin Verbic (Panathinaikos), Miha Zajc (Fenerbahce), Adrian Zeljkovic (Spartak Trnava), Nino Zugelj (Bodo Glimt). attaccanti: Zan Celar (Lugano), Josip Ilicic (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Sesko (Lipsia), Andraz Sporar (Panathinaikos), Zan Vipotnik (Bordeaux), Luka Zahovic (Pogon Stettino).

