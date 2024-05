Giochi di Parigi: con Emanuele Gaetano Liseo nel canottaggio, diventano 10 i magnifici siciliani che hanno conquistato il “pass” olimpico

Sport

L'atleta di Piana degli Albanesi, cresciuto al Telimar Palermo di Marcello Giliberti, in Francia sarà in gara con l'equipaggio dell'otto. Ecco tutti gli altri nove siciliani

La corsa ai Giochi di Parigi continua per i campioni siciliani. Dopo la qualificazione nell’otto con di canottaggio del palermitano Emanuele Gaetani Liseo sono al momento dieci i siciliani che vestiranno l’azzurro alle Olimpiadi francese. Emanuele Gaetani Liseo, classe 1996, atleta cresciuto al Telimar Palermo e in gara adesso per la Marina Militare, si aggiunge agli altri nove che si sono già guadagnati il viaggio per la Francia: il trapanese Nino Pizzolato (pesi); la nissena Alice Mangione (atletica); le due etnee Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo (scherma); i quattro etnei Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Aurora Condorelli e Francesco Condemi (pallanuoto) e il primo a staccare il “pass”, il pugile catanese Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro.

Emanuele Gaetani Liseo mette la la sua firma sul “pass” per Parigi

Una gioia immensa sia per i tecnici del Telimar Marco Costantini e Dario Durante, presenti a Lucerna a supportare il “mastino” di Piana degli Albanesi, sia per i dirigenti, lo staff e gli altri atleti della Canottieri Telimar rimasti a casa. Per la prima volta nella sua storia, infatti, il Club dell’Addaura parteciperà con un suo canottiere alle Olimpiadi.

Emanuele Gaetani Liseo con i tecnici del Telimar Marco Costantini e Dario Durante

L’equipaggio dell’otto con dell’Italia che ha staccato il “pass” per i Giochi di Parigi

“Il pass olimpico, il primo nel canottaggio nella nostra storia dopo quelli nella pallanuoto fra nostri atleti italiani e stranieri a Tokyo – le parole di Marcello Giliberti, presidente del Telimar – staccato con Emanuele, ha per noi un significato particolare, perché lui è il primo atleta interamente forgiato da noi. È stato infatti selezionato nell’ambito di un corso di avviamento organizzato oltre 15 anni fa a Piana degli Albanesi con il supporto dell’ Amministrazione locale per promuovere il canottaggio nel territorio e parallelamente reperire giovani talentuosi da inserire nella nostra squadra agonistica. Ragazzo straordinario, determinato, coerente, sereno, trainante, è sempre stato seguito dal nostro direttore tecnico Marco Costantini, che lo ha fatto crescere fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Il lavoro è stato negli ultimi mesi poi completato dalla Marina Militare, in cui è stato incorporato all’inizio di questa stagione sportiva, mantenendo comunque il tesseramento Telimar. Oggi abbiamo gioito con mia sorella Federica, mio fratello Giorgio, con tutto il mio staff, e con tutto il mondo del canottaggio cittadino che è molto legato a noi e ad Emanuele”.

Ecco le foto dei dieci siciliani che ad oggi hanno staccato il “pass” per i Giochi di Parigi, ma c’è ancora tempo per fare festa con altri campioni isolani impegnati nelle ultime gare di qualificazione e per ottenere “crono” e prestazioni importanti.

ATLETICA

La nissena Alice Mangione ha staccato il “pass” con la staffetta 4×400

BOXE

Il pugile catanese Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro è stato il primo siciliano a staccare il “pass” per Parigi

CANOTTAGGIO

Il palermitano di Piano degli Albanesi Emanuele Gaetani Liseo, a Parigi con l’otto con

PALLANUOTO

L’etnea Aurora Condorelli

L’etnea Claudia Marletta

L’etnea Valeria Palmieri

L’etneo Francesco Condemi

PESI

Il trapanese Nino Pizzolato a Parigi dopo il bronzo ai Giochi di Tokyo 2021

SCHERMA

L’etnea Rossella Fiamingo

L’etnea Alberta Santuccio

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA