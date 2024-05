Milan: Pioli ‘pari ci soddisfa, ma 2/o posto non è conquistato’

agenzia

'Non è stata la stagione che volevamo, ora diamo il massimo'

TORINO, 27 APR – Il Milan riesce a mantenere le distanze, ma Stefano Pioli avvisa i suoi: “Il secondo posto non è ancora conquistato e assicurato, ora avremo tre gare su quattro da disputare in casa e cercheremo di fare più punti possibili – sottolinea l’allenatore – e abbiamo il dovere di fare il massimo, anche perché non è stata la stagione che volevamo: tutte le squadre sotto l’Inter hanno fatto un campionato sufficiente, sono i nerazzurri ad aver realizzato qualcosa di straordinario”. In ogni caso, il punto lascia una buone dose di ottimismo in casa rossonera: “Il pareggio ci soddisfa, abbiamo messo determinazione e spirito contro una Juve forte e in un ambiente molto caldo – l’analisi del tecnico del Milan – e abbiamo anche creato situazioni per essere pericolosi, pur senza riuscire a tirare in porta”. In chiusura, un parallelismo tra le critiche che stanno travolgendo lui e il collega Allegri: “Entrambi stiamo vivendo situazioni che fanno parte del calcio” conclude Pioli.

