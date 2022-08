Calcio:Mourinho,Zaniolo sicuramente sarà fuori per qualche tempo

ROMA, 22 AGO - "Zaniolo sicuramente starà fuori per qualche tempo". Al termine del match vinto 1-0 contro la Cremonese il tecnico della Roma Josè Mourinho conferma che i tempi di recupero dall'infortunio alla spalla di Zaniolo non saranno brevi. "E' preoccupato per l'infortunio di Zaniolo? Fa parte della vita, piangere non aiuta. Ovviamente tu hai in testa strategie e ti trovi in una situazione in cui siamo pochi con due giocatori fuori". Serve un rinforzo mercato? "In questo progetto tutti vogliamo lo stesso: lavorare per il bene del club. Queste decisioni partono dalla proprietà e dal direttore che sanno bene cosa vorrei. Ora con Wijnaldum e Zaniolo hanno avuto due difficoltà extra. Però siamo tutti insieme e troveremo la migliore soluzione possibile".

