Il Barcellona resta sospeso fra De Jong e Lewandowski

ROMA, 12 LUG - Il Barcellona è sul punto di chiudere due importanti operazioni di mercato: una in entrata e l'altra in uscita. Il centrocampista olandese Frenkie De Jong è a un passo dal Manchester United, dove - salvo clamorosi ripensamenti - giocherà in cambio di 85 milioni di euro, che il club dei 'Red Devils' verserà a quello catalano. Il centravanti Robert Lewandowski oggi dovrebbe raggiungere il ritiro del Bayern Monaco, ma difficilmente partirà con la squadra in tournée: il polacco ribadisce che vuole giocare in Catalogna. Lo scrive il Mundo Deportivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA