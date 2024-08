Parigi: Paltrinieri, emozione grande la cerimonia ieri

agenzia

"Le prestazioni dei compagni mi hanno aiutato a far bene"

ROMA, 12 AGO – “Abbiamo rifatto il record di medaglie con il primato di ori. E’ stato quindi incredibile per noi: sono contento di aver vissuto un’Olimpiade bella per quel che mi riguarda ed ho visto prestazioni magnifiche da parte dei miei compagni di squadra che mi hanno gasato ed aiutato a far bene le mie gare. Siamo una squadra fortissima”. Lo ha detto, all’arrivo all’ aeroporto di Fiumicino, Gregorio Paltrinieri circondato dall’affetto e dall’ammirazione di tanti passeggeri. “La cerimonia ieri? E’ stato bello poterla fare con ‘Ross’ (Rossella Fiamingo, ndr): è stata una grande emozione ed è stata una magnifica cerimonia. Ho visto tanti miei amici allo stadio, c’erano anche i miei genitori sulle tribune: è stato tutto molto bello”, ha aggiunto. L’azzurro è stato il portabandiera nella cerimonia conclusiva dei Giochi insieme con Fiamingo.

