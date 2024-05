Giudice Usa nega la mozione di Baldwin contro omicidio colposo

agenzia

Nel caso della sparatoria sul set del film 'Rust'

ROMA, 25 MAG – Un giudice del New Mexico ha negato la mozione di Alec Baldwin di respingere l’accusa di omicidio colposo a suo carico nella morte – sul set del film ‘Rust’, nel 2021 – della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, a causa di un colpo partito dalla pistola dell’attore. Lo riporta la Cnn. Gli avvocati di Baldwin avevano accusato i pubblici ministeri di cattiva condotta durante il processo e avevano cercato di archiviare il caso. A gennaio, Baldwin si è dichiarato non colpevole di omicidio colposo nell’incidente in cui Hutchins è morta e il regista Joel Souza è rimasto ferito.

