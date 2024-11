Report: Trancassini (Fdi), ‘solidarietà ad Antonella Giuli, va tutelata onorabilità Camera’

agenzia

Roma, 4 nov. “Dopo il vergognoso servizio di Report di ieri sera voglio esprimere la mia più totale solidarietà ad Antonella Giuli, stimata giornalista assunta dall’Ufficio stampa della Camera dei deputati il 1 gennaio 2024 insieme ad altri due professionisti. L’attacco sferrato da Report tenta di infangare in modo falso e strumentale non solo la reputazione di Antonella Giuli ma anche la Camera dei deputati: sostenere, come viene chiaramente detto nel servizio, che Giuli è pagata dall’Ufficio stampa della Camera ma lavora per la comunicazione di Fratelli d’Italia non solo è falso ma tenta far passare un messaggio che speravamo fosse stato consegnato alla storia”. Lo dichiara in una nota il questore della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.