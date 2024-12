Venezuela: Sujù, ‘premio Sacharov riconoscimento per tutti i venezuelani’

agenzia

Roma, 17 dic. “Sono grata per questo premio a Maria Corina Machado e a Edmundo González. È un riconoscimento che viene dato a loro ma che in realtà è un riconoscimento che viene dato a tutto il popolo del Venezuela”. Lo ha detto Tamara Sujú, direttrice esecutiva del Casla – Centro de Estudios para América Latina, parlando in occasione della consegna del Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero a María Corina Machado, leader delle forze democratiche in Venezuela, e al Presidente eletto Edmundo González Urrutia.

“Il premio mette in risalto la figura incredibile di una donna che nel corso della sua storia politica è stata sempre coerente con i principi e i valori democratici – ha aggiunto la Sujù – Questo premio celebra la libertà di pensiero, la democrazia, il diritto: libertà che viene incarnata da María Corina Machado, una donna speciale che ha lottato in modo incrollabile in questa direzione. E sappiamo che il suo coraggio, la sua integrità, la sua voglia di arrivare a raggiungere i suoi obiettivi a prescindere dal rischio di mettere a repentaglio la propria vita, la propria libertà, anche fisica, le è valso il soprannome di ‘liberatrice'”.