Il ko a Ginevra e quella mano che trema: misteri e preoccupazioni per Djokovic

Il ko a Ginevra contro Machac, ma soprattutto una condizione fisica preoccupante a poche ore dal via del Roland Garros. Novak Djokovic in grande difficoltà. Durante un cambio campo, il campione serbo numero uno al mondo non riesce a tenera ferma la mano. Un tremore che non è una novità per lui: due anni fa gli era accaduta la stessa cosa. Allora la spiegò come un insieme di tensione e nervosimo.

