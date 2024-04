La statua della libertà trema per il terremoto, le immagini della Earthcam

Video dalla rete

Venerdì 5 aprile New York è stata scossa alle 10.25 del mattino da un terremoto di magnitudo 4.8. Nella Grande Mela la scossa è stata avvertita per più di 30 secondi. Il sisma ha spaventato i residenti ma non ha per fortuna provocato danni.

Tra i video rimbalzati in Rete c’è quello piuttosto spettacolare registrato dalla Earthcam. Si vede il monumento simbolo della metropoli nel momento del forte sisma che inizia a muoversi e a tremare. Anche la skyline produce lo stesso effetto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA