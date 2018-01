Catania, marijuana nascosta negli slip, arrestati due pusher

I clienti arrivavano in auto da Via Tartini e fermandosi all’incrocio con la Via Maria Gianni e qui discutevano con i pusher. Una circostanza che non è sfuggita ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania che hanno arrestato il 55enne Riccardo Giustolisi (nella foto in basso a sinistra) e il 32enne Salvatore Piacente (nella foto in basso a destra), entrambi catanesi, accusati di concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Squadra “Lupi”, in servizio antidroga nel quartiere di Picanello, li hanno osservati con estrema discrezione comprendendone così le dinamiche dell’attività di spaccio. Piacente prendeva l’ordinazione ed il denaro corrispondente ed allontanandosi per una decina di metri prendeva le dosi di droga da una latta nascosta sotto un grande albero per poi tornare indietro e consegnare ai clienti lo stupefacente. Per verificare che quelle consegnate fossero realmente delle dosi di droga i militari hanno seguito e fermato in Via Regina Margherita uno degli acquirenti che nascondeva negli slip 3 dosi di marijuana appena comperate dai due pusher.

A quel punto si è deciso di intervenire fermando i due, rinvenendo e sequestrando all’interno della latta circa 40 dosi di marijuana nonché nella tasca del 55enne 60 euro in contanti, incassati dalla precedente vendita della droga. Gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.