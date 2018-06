Catania, picchiava la moglie davanti alle figlie: il suocero lo accoltella in strada

Catania - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un pensionato catanese di 71 anni, responsabile di lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 18.00, in via Gaetano Donizetti.

L’uomo, dal balcone di casa, ha visto il genero, un uomo di 47 anni, prendere per le braccia la moglie, (figlia dell'anziano) e strattonarla violentemente dinanzi alle due figlie minorenni della coppia. Corroso dalla rabbia covata per anni, ha preso pertanto un grosso coltello da cucina e, sceso in strada, ha affrontato il genero sferrandogli numerosi fendenti al capo ed alle braccia.

Alcuni vicini di casa, richiamati dalle precedenti urla della donna in strada, avevano già chiamato il 112, consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia dei “Lupi”, che ha così potuto bloccare e disarmare in tempo l’aggressore, successivamente accompagnato in caserma per le formalità di rito. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, per il trasporto del 47enne all’Ospedale Garibaldi Centro, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico, una ferita al cuoio capelluto e ferite ad entrambe le mani, con una prognosi di 15 giorni.

Dagli ulteriori approfondimenti svolti dai Carabinieri sulla vicenda è emerso che il ferito, da qualche anno, facendo uso abituale di stupefacenti e alcol, anche a causa del vizio del gioco, chiedeva continuamente denaro alla consorte e, al diniego della poveretta, aveva iniziato a maltrattarla con insulti e botte sempre dinanzi alle figlie; comportamento che aveva spinto la donna a denunciarlo, facendo così scattare la diffida all’uomo dall’Autorità di pubblica sicurezza.

Il coltello utilizzato per l’aggressione è stato opportunamente sequestrato per gli esami del caso.