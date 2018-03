Carini, meccanico gravemente ustionato mentre lavorava in officina

PALERMO- Un incendio è divampato in un’officina a Crini (Pa) in via Francesco Crispi. Le fiamme hanno ferito gravemente il titolare Pietro Gambino, 66 anni, che si trovava nei locali mentre stava lavorando sul serbatoio di una vettura. L’uomo è stato salvato dai vigili del fuoco e trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Sul rogo indagano i carabinieri della Compagnia di Carini.