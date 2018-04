Sanità: alleanza Iss-AdnKronos Salute contro fake news

Roma, 27 apr. (AdnKronos Salute) - Un'alleanza anti bufale contro le fake news in sanità. E' l'intesa firmata oggi da Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), e dall'editore del Gruppo Gmc, Giuseppe Marra. La collaborazione tra l'Iss e l'AdnKronos Salute punta ad "aiutare a smascherare la falsa informazione che circola sulla Rete e sui social", ha affermato Ricciardi che ha aggiunto: "La collaborazione tra l'Istituto e l'AdnKronos Salute servirà ad intercettare le troppe fake news e ad informare correttamente i cittadini con una informazione scientifica accurata e sicura".

La forza dell'intesa è Doctor's Life, il canale 440 per medici e farmacisti edito da AdnKronos Salute e in onda h24 sulla piattaforma Sky. "Oggi molte delle fake news viaggiano su tanti media e vedono in prima linea i medici nel lavoro di contrasto - ha sottolineato Ricciardi - Avere un canale come Doctor's Life è di aiuto per veicolare l'informazione contro le bufale in medicina e in sanità e formare nel modo migliore i medici".

Il progetto di una rete 'anti bufale' che si declinerà sul canale Doctor's Life, online e sulla rete dell'agenzia di stampa AdnKronos Salute, ha già avuto il patrocinio del ministero della Salute.