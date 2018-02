Imagine Dragons, nuovo brano Next to me

ROMA, 22 FEB - Gli Imagine Dragons hanno pubblicato un nuovo brano dal titolo "Next to me". Prodotto da Alex Da Kid, si tratta del primo inedito pubblicato dopo l'uscita dell'ultimo disco della band "Evolve", che ha venduto più di 1.3 milioni di copie in America e totalizzato oltre 4 miliardi di stream globali (e in Italia è stato certificato platino) e che contiene i successi Thunder, Believer e Whatever It Takes. Gli Imagine Dragons hanno annunciato anche le nuove date del loro tour che farà tappa anche in Italia a settembre in occasione del "Milano Rocks". La band sbarcherà all'Area Expo - Open Air Theatre - Experience di Milano il 6 settembre.