Vuitton Cruise sfila in riviera francese

ROMA, 19 MAR - Louis Vuitton annuncia che la sfilata Cruise 2019 avrà luogo alla Fondation Maeght a Saint-Paul -de-Vence, sulla riviera francese, il 28 maggio. Dopo Monaco, il Bob & Dolores Hope Estate a Palm Springs, il Mac Niteroi in Brasile e il Museo Miho in Giappone, Louis Vuitton continua il suo viaggio architettonico alla Fondation Marguerite e Aimé Maeght. Capolavoro di architettura moderna, la Fondation Maeght è stata disegnata dall'architetto Josep Lluis Sert per presentare l'arte moderna e contemporanea in tutte le sue forme. L'essenza della Fondation nell'esibire le creazioni dei nostri tempi è connessa intrinsecamente con l'impegno della maison nelle arti e molto vicina alle ispirazioni di Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni donna Louis Vuitton.