Danilo Rea 'raddoppia' a Umbria jazz

PERUGIA, 16 LUG - Danilo Rea ad Umbria Jazz raddoppia. A grande richiesta, al concerto già in cartellone se ne aggiunge ora un altro. Il festival ha infatti annunciato che dopo quello di domenica 22 luglio a Perugia alla Sala Podiani della Galleria Nazionale dell'Umbria alle 12, sold out, si replica anche alle 15.30. Per questo motivo, la presentazione del libro "Il jazzista imperfetto" (Rai Eri editore) di Danilo Rea e Marco Videtta, prevista sempre domenica alla libreria Feltrinelli in Corso Vannucci, è posticipata alle 17. Rea è uno dei musicisti, non solo italiani, che hanno frequentato più assiduamente i programmi di Umbria Jazz, anche per via di un eclettismo che lo ha portato a proporsi in progetti musicali molto diversi tra loro, dai trii pianistici (Doctor 3, il Trio di Roma) alle partnership con i cantanti (Gino Paoli, Peppe Servillo, Fiorella Mannoia) fino ai tanti omaggi ai grandi cantautori italiani (l'ultimo quello su Luigi Tenco).