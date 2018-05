Chiude Cannes, sul red carpet con Sting

CANNES, 19 MAG - Message in a bottle, con Sting sul red carpet, il festival di Cannes ha chiuso la 71/a edizione in maniera inusuale, in musica ma con messaggio. Tutta la giuria e i premiati sono usciti sulla Montee ad ascoltare Sting e Shabby in concerto fuori la Lumiere. Ritmi reggae e tutti a ballare, per una foto finale di grande impatto, con dietro Spike Lee e la giurata del Burundi Kadhia Nin con il pugno chiuso.