Azzurri ricordano Astori con maglia 13

ROMA, 23 MAR - Maglia azzurra dedicata a Davide Astori: la nazionale scende in campo a Manchester per l'amichevole con l'Argentina e ricorda il difensore azzurro e della Fiorentina morto improvvisamente il 4 marzo scorso. Gli azzurri al momento degli inni hanno indossato tutti, titolari e giocatori della panchina, la maglia numero 13 e la scritta Astori sulle spalle. Al braccio il lutto per il compagno scomparso, mentre l'Argentina porta una fascia con i colori nazionali in ricordo di Housemann, il campione del mondo '78 scomparso ieri. Prima del fischio d'inizio, tutti a centrocampo per un minuto di silenzio, con l'Italia che tolta la maglia azzurra ne indossa una bianca con la scritta 'Davide sempre con noi' sotto lo scudetto tricolore.