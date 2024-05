Criminalità, Eurispes: “In aumento gang giovanili in Italia specie al sud”

Adnkronos

Roma, 24 mag. – “I dati raccolti dal servizio analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno e inseriti all’interno dello studio Transcrime hanno permesso di delineare il fenomeno delle gang giovanili in Italia. Un fenomeno aumentato negli ultimi cinque anni. Le gang sono composte da meno di 10 individui, in prevalenza maschi e con un’età compresa fra i 15 e i 17 anni, nella maggior parte italiani”. E’ quanto emerge dal rapporto Eurispes.