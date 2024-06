Silicon Box: Nastri (Fdi), ‘grande conquista per territorio Novara’

Adnkronos

Roma, 28 giu. “La firma di questo storico accordo” per la realizzazione a Novara di un impianto della Silicon Box, “rappresenta una grande conquista per il nostro territorio. Sia dal punto di vista occupazionale con la creazione di 1600 posti di lavoro diretti più l’indotto sia per la capacità di garantire sicurezza economica e sociale per i prossimi anni migliorando competitività, sviluppo e benessere”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia e questore dell’Assemblea di Palazzo Madama, Gaetano Nastri.