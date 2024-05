Accoltella la moglie e i due figli piccoli, Alba fa scena muta davanti al giudice

cianciana

Il meccanico è comparso davanti al gip di Sciacca che ora dovrà convalidare il fermo e decidere sulla custodia cautelare in carcere

Daniele Alba, il meccanico trentacinquenne di Cianciana arrestato con l’accusa di avere provato a uccidere a coltellate la moglie e i figli di sei e tre anni si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia, davanti al gip di Sciacca Antonino Cucinella e che si è svolto nella casa circondariale di Agrigento.

L’indagato, assistito dai legali Maurizio Gaudio e Luca Burgio, ha comunicato l’intenzione di non rispondere alle domande e l’udienza si è subito conclusa.

Nelle prossime ore è attesa la decisione del giudice che si pronuncerà sulla richiesta di convalida e applicazione della custodia cautelare avanzata dal sostituto procuratore Brunella Fava. L’uomo ha accoltellato moglie e figli, le cui condizioni – anche se il bimbo è in miglioramento – restano gravi.

Le indagini

Per accoltellare la moglie e i due figli piccoli, Alba ha utilizzato un coltello da cucina, rinvenuto e sottoposto a sequestro unitamente ad altri reperti, su alcuni dei quali sono state rilevate tracce ematiche, all’interno della casa dell’orrore. La donna e i bambini sarebbero stati colpiti da almeno una dozzina di fendenti che sarebbero stati sferrati per uccidere. Solo per un caso la lama non ha leso organi vitali di nessuno dei tre congiunti ma il rischio è stato davvero grande.

I perché del gesto folle