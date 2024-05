Naro, il Tar riammette le due liste escluse

amministrative

Annullato il provvedimento disposto dalla IV Sottocommissione circondariale di Canicattì

Riammesse alla corsa elettorale le liste collegate ai candidati a sindaco del Comune di Naro. Il Tar Palermo ha annullato il provvedimento di esclusione disposto dalla IV Sottocommissione circondariale di Canicattì, riscontrando che nessun errore sarebbe stato commesso nella presentazione delle liste. Venerdì scorso la IV Sottocommissione circondariale di Canicattì disponeva l’esclusione dalla corsa elettorale della lista “Uniti per Naro – Barberi Sindaco”, collegata al candidato sindaco Roberto Enzo Barberi e della lista “Magica Naro – MilcoDalacchi Sindaco”, collegata al candidato sindaco Milco Dalacchi. I candidati e i delegati delle liste si rivolgevano allo studio dell’avvocato Girolamo Rubino e anche con il patrocinio degli avvocati Giuseppe Impiduglia, Gaspare Tesè e Rosario De Marco Capizzi impugnavano, innanzi il Tar Palermo, il provvedimento di esclusione. Con i due ricorsi depositati dallo studio Rubino veniva rilevata “l’illegittimità del provvedimento impugnato che faceva applicazione della normativa statale e non già di quella regionale, considerata la potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia elettorale”, evidenziando, pertanto “la correttezza della procedura seguita dai candidati delle due liste nella presentazione delle stesse”.