Catania, associazioni di categoria in agitazione per i tagli al servizio Asacom

La protesta

Movimento sulla Legalità DLSA, Comitato Cittadino Vulcania, Associazione Comunità in Progresso, Federcontribuenti Sicilia e Gli Invisibili «hanno deciso di scendere in campo e difendere gli alunni diversamente abili e gli addetti», scrivono in una nota congiunta

La notizia già circolava, da qualche giorno, nelle aule delle scuole di primo e secondo grado e dell’Università degli Studi di Catania. Tutto ciò a seguito della circolare emessa dal Sindaco e Città Metropolitana di Catania il 29 novembre e in vigore dall’1 novembre, in tempi brevissimi. La circolare annuncia la riduzione del 15% delle ore settimanali di assistenza previste in favore degli alunni con disabilità con servizi di integrazione scolastica rispetto alle ore settimanali previste nei rispettivi PEI di ogni alunno, ad esclusione degli alunni con disabilità sensoriale, autorizzati alla prosecuzione fino al 31 dicembre di quest’anno.