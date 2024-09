Il pusher scoperto da un poliziotto fuori servizio finisce in manette

droga

In via Canfora a Catania

L’atteggiamento sospetto di un catanese di 19 anni non è sfuggito all’attenzione di un poliziotto libero dal servizio che, dopo essersi qualificato e averlo fermato, lo ha trovato in possesso di droga. A quel punto l’agente – in servizio all’Ufficio Tecnico Logistico della Questura – ha chiesto l’intervento dei colleghi della squadra Volanti che, in pochi minuti, sono intervenuti in via Canfora.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato con 72 grammi di marijuana e 48 grammi di hashish. Oltre alla sostanza stupefacenti, i poliziotti hanno sequestrato anche la somma di 520 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.