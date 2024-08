«In vista dell’autunno si prevedano interventi su caditoie in tutti i comuni etnei»

Sicurezza

L'appello alle istituzioni del coordinatore provinciale di "Noi Moderati" Marco Forzese

«Con la stagione autunnale ormai alle porte, aumenta la possibilità di piogge e, quindi, dei disagi che possono essere affrontati adeguatamente soltanto attraverso una concreta opera di prevenzione, da mettere a punto attraverso la costituzione di una task force che abbia come riferimento principale la Prefettura e veda il coinvolgimento dei Comuni etnei e dei Vigili del fuoco». Lo dice Marco Forzese, coordinatore provinciale di “Noi Moderati”.