Il ragazzo del monopattino: «Erano in sei, mi hanno dato uno schiaffo e spinto: potevo sbattere la testa»

Stavolta l’indignazione non può più bastare. Stavolta servono risposte celeri. Magari andando oltre alla visione “buonista” o “scherzosa” che qualcuno, nei soliti ambienti, ha provato a far passare attraverso i social, dopo che il video in cui si vedeva il “branco” di scooteristi far cadere al lungomare un giovane in monopattino è diventato virale.

«Sembrava una questione chiusa - prosegue - ma all’altezza del monumento ai Caduti, quasi in piazza del Tricolore, ho sentito alle mie spalle dei fischi e ho avvertito la sensazione che qualcosa potesse verificarsi. In effetti uno di loro mi ha colpito e mi ha urlato in catanese di spostarmi: “leviti”...».

“Luca” rimarca la gravità del gesto: «Stavo procedendo a venti chilometri orari sulla pista ciclabile e avrei anche potuto sbattere la testa sul marciapiede o sui cordoli, con conseguenze assai gravi».

Appare evidente a tutti, non certo a questi barbari del nuovo millennio...



