XI stagione Palco Off: in scena per la difesa dei diritti umani

Comunicati Stampa

Al Piccolo Teatro della Città lo spettacolo “Testimoni Oltre il Buio voce ai diritti umani” , tratto dal libro Speak truth to Power di Kerry Kennedy, ha chiuso con l’ennesimo tutto esaurito l’undicesima edizione della rassegna teatrale di Palco Off nel fine settimana del 18 Maggio.

Lo spettacolo, a cura di Francesca Vitale, prodotto da La Memoria del Teatro con la collaborazione della professoressa Simona Scattina e degli studenti del corso magistrale di Drammaturgia, di Comunicazione della Cultura e dello Spettacolo e di Filologia moderna del DISUM Unict ha dato voce ad otto personaggi. Otto testimonianze femminili e maschili che hanno lottato per la difesa dei diritti umani. Le testimonianze portate sul palco sono state quelle di Kailash Satyarthi attivista in India nonchè punto di riferimento riguardo l’abolizione del lavoro minorile, Dianna Ortiz suora cattolica americana rapita, detenuta e torturata dall’esercito Guatemalteco, Elie Wiesel sopravvissuta all’ Olocausto e custode della memoria delle vittime della persecuzione nazista, Marina Pisklakova fondatrice russa di uno dei principali gruppi di aiuto alle donne contro la violenza domestica, Gabor Gombos difensore dei diritti dei pazienti psichiatrici e in aggiunta rinnovatore del sistema di salute mentale ungherese, Jamie Nabozny punto di mira di violenze fisiche ed umiliazioni da parte dei compagni di scuola diventato di conseguenza attivista americano contro il bullismo, Fauziya Kassindja, che ha portato l’attenzione del mondo sulla difficile situazione delle ragazze africane e sulla disumana usanza della mutilazione genitale alle bambine ed infine la testimonianza dell’attivista ambientalista keniota Wangari Maathai. Storie di vita portate in scena per sensibilizzare la popolazione attraverso la verità. Una verità “sbattuta” in faccia ai potenti della terra ma con una scelta politica nel segno della non violenze. Speak truth to Power contro il buon senso, le aberrazioni sociali. Rendere il mondo migliore anche attraverso le vite e l’impegno delle persone che continuano a lottare a difesa dei più deboli, delle minoranze, dei fragili.

Con le magistrali interpretazioni di Rossana Bonafede, Salvo Disca, Egle Doria, Alceste Ferrari, Ketty Governali, Liborio Natali, Tony Palazzo e Francesca Vitale lo spettacolo ha coinvolto l’intero pubblico che in un assordante silenzio, che toccava l’anima, ha apprezzato ogni lettura che coadiuvata da crude immagini e delicati brani che fungevano da sottofondo musicale, ha trasportato delicatamente i presenti in ogni singolo luogo narrato nei racconti.